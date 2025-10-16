بعد اتفاق غزة.. هل سينعم لبنان وسوريا بالسلام والاستقرار؟

Advertisement

ذكر موقع "Foundation for Defense of Democracies" الأميركي أن "سعي الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء حرب غزة أثبت نجاحه في البداية. فقد تمكن من جمع وفود من قطر ومصر وتركيا وإسرائيل وحماس في شرم الشيخ في مصر، كما وسافر ترامب إلى ومصر وترأس قمة سلام إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 13 تشرين الأول. وشارك في هذا الحادث أكثر من عشرين دولة، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية والعديد من الدول من آسيا والأميركيتين".وبحسب الموقع، "هناك شعورٌ في المنطقة بوجود فرصةٍ للبناء على اتفاق السلام في غزة للعمل على خطواتٍ عمليةٍ أوسع نطاقًا من شأنها تعزيز الاستقرار في . على سبيل المثال، أشارت صحيفة الأهرام المصرية في 12 تشرين الأول إلى أن المكتب الرئاسي المصري أعلن أن قمة شرم الشيخ "تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح مرحلةٍ جديدةٍ للأمن والاستقرار الإقليميين". أشعل الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 شرارة صراعات عديدة في المنطقة، ووصف مسؤولون إسرائيليون هذا الهجوم بأنه حرب على سبع جبهات على الأقل. ومن بين هذه الجبهات، كان القتال ضد ، والذي بلغ ذروته بين أيلول وتشرين الثاني 2024. وفي أعقاب وقف إطلاق النار، حصل على قيادة جديدة في صورة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذين سعيا إلى المضي قدماً في نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى".وتابع الموقع، "طالما احتفظ حزب الله بسلاحه، ويبدو أنه يُشكل تهديدًا مستمرًا لإسرائيل، فمن المرجح أن يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الدقيقة على الحزب. وقد اشتكى أعضاء حزب الله من الغارات الجوية وتعهدوا بعدم تسليم أسلحتهم، كما وأكدوا أنهم "لن يخضعوا" للضغوط الأميركية أو . إن اتفاق السلام في غزة واجتماعات شرم الشيخ يعنيان أن لبنان قد يرى في ذلك فرصةً لنزع سلاح حزب الله، أو على الأقل اتخاذ خطواتٍ أولية في هذا الاتجاه، ويعني أيضًا أنه إذا صمد وقف إطلاق النار في غزة، ستتمكن إسرائيل من التركيز بشكل أكبر على ضمان عدم عودة حزب الله كتهديد".وأضاف الموقع، "على الجانب الآخر من الحدود، في ، تُتخذ خطوات مهمة نحو الاستقرار. فقد تولت الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع السلطة في أعقاب سقوط نظام الأسد، وقد واجهت صعوبات في ترسيخ وجودها على مدار الأحد عشر شهرًا الماضية. ويتمثل التحدي الأكبر الذي واجهته في محاولة دمج المناطق ذات الأقليات في الحكومة المركزية الجديدة، وشمل ذلك اشتباكات في اللاذقية في آذار مع أفراد من الأقلية العلوية، واشتباكات في تموز مع الدروز في السويداء. من جانبها، تعهدت إسرائيل بدعم الدروز في جنوب سوريا، كما تسعى دمشق لإيجاد سبيل لدمج شرق سوريا في إطار الحكم الانتقالي الجديد. وتُدار منطقة شرق سوريا من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (DAANES)، وتؤمنها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من . إن قوات سوريا الديمقراطية (SDF) قوة ذات قيادة كردية في معظمها، وتضم عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين الذين ساهموا في هزيمة داعش على مدار العقد الماضي. بقيادة مظلوم عبدي، تسعى المجموعة جاهدةً لإيجاد طريقة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها عبدي والشرع في آذار الماضي لدمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الأمن التابعة لدمشق. وذكرت وكالة نورث برس في شرق سوريا في 11 تشرين الأول أن "عبدي أعلن، الجمعة، أن قواته ستبدأ الإجراءات الرسمية للانضمام إلى جيش سوري جديد يتم إنشاؤه ضمن تنفيذ اتفاق 10 آذار"."وبحسب الموقع، "جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مهم عُقد في دمشق في 7 تشرين الأول بين الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر. واعتُبر هذا الاجتماع وسيلةً لضمان استمرار تطبيق اتفاق آذار "الهش". ومن الواضح أن قوات سوريا الديمقراطية ترى، بين اجتماع 7 تشرين الأول وبيان 11 تشرين الأول، مسارًا أوضح للعمل مع دمشق. من المحتمل أن يكون اتفاق غزة، الذي وُقّع في ساعة متأخرة من يوم 8 تشرين الأول في سيناء، قد ساهم في دفع عجلة التقدم في سوريا. وصرح عبدي في 11تشرين الأول بأن الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية "هي ثمرة دعم ووحدة الشعب السوري بكافة مكوناته، ودعمه لمشروعنا الوطني لمكافحة الإرهاب... وسيكون له دور محوري في بناء هذا الجيش الجديد، وسيكون جزءًا لا يتجزأ منه". ويدور الحديث الآن عن قوة مشتركة بين القوات المدعومة من دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والتي ستتعاون مع الولايات المتحدة ضد خلايا داعش في سوريا".وختم الموقع، "لتحقيق اتفاق غزة، عمل ترامب عن كثب مع تركيا وقطر ومصر وإسرائيل، كما أشادت دول أخرى بهذا الاتفاق، معتبرةً أنه يُمهّد الطريق لإعادة إعمار غزة. يُمثل لبنان وسوريا بلدين رئيسيين، تربطهما روابط تاريخية راسخة، حيث يُمكن إحراز تقدم في قضايا وصلت إلى طريق مسدود خلال العام الماضي، وسيؤثر هذا أيضًا على جيرانهما، مثل العراق والأردن وإسرائيل وتركيا. ويبدو أن انخراط واشنطن مع أنقرة بشأن غزة، وكذلك مع سوريا بشأن قوات سوريا الديمقراطية، يُؤتي ثماره بالفعل من اتفاق غزة. ويبقى السؤال هو: هل ستستمر الرياح الجديدة التي تهب في المنطقة في تمكين التقدم؟"