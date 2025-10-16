26
لبنان
سلام في صيدا.. جولة انمائية للاطلاع على حاجات المدينة
Lebanon 24
16-10-2025
|
02:18
استهل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الى مدينة
صيدا
من المستشفى
التركي
الحكومي حيث كان في استقباله النواب: الدكتور اسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري وشربل مسعد، والنائبة السابقة بهية
الحريري
ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ونائب رئيس
المكتب السياسي
لـ "الجماعة الاسلامية" الدكتور بسام حمود ورئيسة مجلس ادارة المستشفى التركي الحكومي منى الترياقي، في حضور فاعليات رسمية وسياسية وأمنية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية و الصحية ورؤساء الجمعيات الاهلية.
تشمل جولة الرئيس سلام على التوالي: مرفأ صيدا ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق ومحطة الصرف الصحي ومستشفى صيدا الحكومي، ومن ثم يلتقي محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا، ينتقل بعدها إلى بلدية صيدا حيث يقام على شرفه حفل استقبال بمشاركة نواب وفاعليات المدينة يتخلله كلمة للرئيس سلام، ولرئيس البلدية وعرض موجز عن مدينة صيدا.
تختتم الزيارة بحفل غداء تقيمه على شرفه جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية في صيدا في باحة ثانوية "المقاصد" في المدينة في حضور نائبي المدينة وفاعلياتها.
