26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخازن: العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا
Lebanon 24
16-10-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعليقًا على ما قاله غبطة البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر، قال عميد المجلس العام
الماروني
الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن "الموقف الذي عبّر عنه غبطة البطريرك الكاردينال
بشارة بطرس الراعي
يجسّد رؤية سامية للبنان الرسالة، ويواكب بفرح واستبشار الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى
لبنان
في زمن السلام".
Advertisement
وقال: "إنّ مجيء الحبر الأعظم إلى ربوعنا في هذا الظرف الدقيق هو حدث وطني وروحي كبير، يحمل في طيّاته بركة سماوية ورسالة رجاء إلى اللبنانيين جميعاً بأنّ زمن الأمل لا بدّ أن يشرق من جديد".
وأضاف الخازن: "هذه الزيارة المباركة، كما قال غبطته، تذكّرنا بمسؤوليتنا المشتركة في صون هوية لبنان المتعددة، وبأنّ العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا في هذا الشرق".
وختم: "فليكن استقبال قداسة البابا مناسبة لتجديد التزامنا السلام والوحدة، ولتأكيد أنّ لبنان، رغم أزماته، ما زال أرض اللقاء والإيمان والرجاء".
مواضيع ذات صلة
الخازن تعليقًا على عظة الراعي: وضعت الإصبع على جوهر الأزمة التي يعيشها لبنان
Lebanon 24
الخازن تعليقًا على عظة الراعي: وضعت الإصبع على جوهر الأزمة التي يعيشها لبنان
16/10/2025 11:40:48
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة لبنان
Lebanon 24
البطريرك الراعي: الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة لبنان
16/10/2025 11:40:48
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك
Lebanon 24
الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك
16/10/2025 11:40:48
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان
Lebanon 24
بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان
16/10/2025 11:40:48
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
بطرس الراعي
بشارة بطرس
مار بشارة
الماروني
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:34 | 2025-10-16
16/10/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:20 | 2025-10-16
16/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:18 | 2025-10-16
16/10/2025 04:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-10-16
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:34 | 2025-10-16
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:30 | 2025-10-16
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:20 | 2025-10-16
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:18 | 2025-10-16
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:17 | 2025-10-16
منتدى دعم المخفيين قسرًا: أداء القسم خطوة مهمة لإعادة المخطوفين
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24