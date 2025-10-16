الخازن: العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا

تعليقًا على ما قاله غبطة البطريرك عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر، قال عميد المجلس العام الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن "الموقف الذي عبّر عنه غبطة البطريرك الكاردينال يجسّد رؤية سامية للبنان الرسالة، ويواكب بفرح واستبشار الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى في زمن السلام".

وقال: "إنّ مجيء الحبر الأعظم إلى ربوعنا في هذا الظرف الدقيق هو حدث وطني وروحي كبير، يحمل في طيّاته بركة سماوية ورسالة رجاء إلى اللبنانيين جميعاً بأنّ زمن الأمل لا بدّ أن يشرق من جديد".

وأضاف الخازن: "هذه الزيارة المباركة، كما قال غبطته، تذكّرنا بمسؤوليتنا المشتركة في صون هوية لبنان المتعددة، وبأنّ العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا في هذا الشرق".



وختم: "فليكن استقبال قداسة البابا مناسبة لتجديد التزامنا السلام والوحدة، ولتأكيد أنّ لبنان، رغم أزماته، ما زال أرض اللقاء والإيمان والرجاء".