Advertisement

لبنان

الخازن: العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1430051-638962044571568099.png
Doc-P-1430051-638962044571568099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعليقًا على ما قاله غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن زيارة البابا لاوون الرابع عشر، قال عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن "الموقف الذي عبّر عنه غبطة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي يجسّد رؤية سامية للبنان الرسالة، ويواكب بفرح واستبشار الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في زمن السلام".
Advertisement
وقال: "إنّ مجيء الحبر الأعظم إلى ربوعنا في هذا الظرف الدقيق هو حدث وطني وروحي كبير، يحمل في طيّاته بركة سماوية ورسالة رجاء إلى اللبنانيين جميعاً بأنّ زمن الأمل لا بدّ أن يشرق من جديد".
وأضاف الخازن: "هذه الزيارة المباركة، كما قال غبطته، تذكّرنا بمسؤوليتنا المشتركة في صون هوية لبنان المتعددة، وبأنّ العيش المشترك هو جوهر وجودنا ودليل رسالتنا في هذا الشرق".

وختم: "فليكن استقبال قداسة البابا مناسبة لتجديد التزامنا السلام والوحدة، ولتأكيد أنّ لبنان، رغم أزماته، ما زال أرض اللقاء والإيمان والرجاء".
مواضيع ذات صلة
الخازن تعليقًا على عظة الراعي: وضعت الإصبع على جوهر الأزمة التي يعيشها لبنان
lebanon 24
16/10/2025 11:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة لبنان
lebanon 24
16/10/2025 11:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك
lebanon 24
16/10/2025 11:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان
lebanon 24
16/10/2025 11:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-16
04:34 | 2025-10-16
04:30 | 2025-10-16
04:20 | 2025-10-16
04:18 | 2025-10-16
04:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24