رغم خفض قواتها.. اليونيفيل تؤكد للرئيس عون استمرار التنسيق ودعم الجيش

التقى رئيس الجمهورية ، ، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال Diodato Abagnara، حيث أكّد الأخير أنّ الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثر على التنسيق القائم مع ، ولا على استمرار دعمه للانتشار العسكري في منطقة العمليات الدولية. وشدد الجنرال على أن التعاون بين القوات الدولية والجيش اللبناني سيستمر لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب وحماية المدنيين.في سياق متصل، ترأس سلسلة لقاءات مهمة تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية، إضافة إلى جهود مكافحة الفساد، لتعزيز متابعة الملفات الوطنية الأساسية.ففي الاجتماع الأول، التقى الرئيس عون بوزير الثقافة غسان سلامة، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة في ، مع التركيز على انعكاسات الأحداث الإقليمية على الداخل اللبناني. وتم بحث سبل معالجة هذه التداعيات على مختلف القطاعات الوطنية، بما يشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سعياً لتفادي أي آثار سلبية محتملة على الاستقرار المحلي.وفي لقاء آخر، اطّلع الرئيس عون من لأمن الدولة، اللواء إدغار لاوندوس، على نشاط المديرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الرسمية. وأكد اللواء لاوندوس الإجراءات المتبعة لضبط المخالفات ومتابعة الحالات التي تستدعي التحقيق، مع إحالة المخالفين إلى المختص. وأشار الرئيس عون إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية لضمان متابعة المخالفات بشكل فعّال وتطبيق القانون دون استثناءات.كما التقى عون النائب مخزومي الذي أكد بعد لقائه إنّ إنهاء الحرب في غزة يحمل فرصًا كبيرة للمنطقة، ولبنان مدعوّ لاغتنام هذه الفرصة. ونحن نقف إلى جانب فخامة الرئيس في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا.