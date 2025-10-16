Advertisement

لبنان

رغم خفض قواتها.. اليونيفيل تؤكد للرئيس عون استمرار التنسيق ودعم الجيش

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1430055-638962083713745116.jfif
Doc-P-1430055-638962083713745116.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال Diodato Abagnara، حيث أكّد الأخير أنّ الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثر على التنسيق القائم مع الجيش اللبناني، ولا على استمرار دعمه للانتشار العسكري في منطقة العمليات الدولية. وشدد الجنرال على أن التعاون بين القوات الدولية والجيش اللبناني سيستمر لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب وحماية المدنيين.
Advertisement

في سياق متصل، ترأس الرئيس عون سلسلة لقاءات مهمة تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية، إضافة إلى جهود مكافحة الفساد، لتعزيز متابعة الملفات الوطنية الأساسية.

ففي الاجتماع الأول، التقى الرئيس عون بوزير الثقافة غسان سلامة، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة في لبنان، مع التركيز على انعكاسات الأحداث الإقليمية على الداخل اللبناني. وتم بحث سبل معالجة هذه التداعيات على مختلف القطاعات الوطنية، بما يشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سعياً لتفادي أي آثار سلبية محتملة على الاستقرار المحلي.

وفي لقاء آخر، اطّلع الرئيس عون من المدير العام لأمن الدولة، اللواء إدغار لاوندوس، على نشاط المديرية في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الرسمية. وأكد اللواء لاوندوس الإجراءات المتبعة لضبط المخالفات ومتابعة الحالات التي تستدعي التحقيق، مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. وأشار الرئيس عون إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية لضمان متابعة المخالفات بشكل فعّال وتطبيق القانون دون استثناءات.

كما التقى عون النائب فؤاد مخزومي الذي أكد بعد لقائه إنّ إنهاء الحرب في غزة يحمل فرصًا كبيرة للمنطقة، ولبنان مدعوّ لاغتنام هذه الفرصة. ونحن نقف إلى جانب فخامة الرئيس في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا.
مواضيع ذات صلة
قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب للرئيس عون: الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية
lebanon 24
16/10/2025 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
lebanon 24
16/10/2025 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تؤكد استمرار الدبلوماسية مع إيران رغم العقوبات
lebanon 24
16/10/2025 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نشدّد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام العديدة الموكلة إليه والتي باشر بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
lebanon 24
16/10/2025 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

المدير العام

الرئيس عون

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-16
04:34 | 2025-10-16
04:30 | 2025-10-16
04:20 | 2025-10-16
04:18 | 2025-10-16
04:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24