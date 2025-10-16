الفوعاني: مقاومة وعلم وأمل بالمستقبل

Advertisement

نظّم مكتب الشباب والرياضة في المنطقة الرابعة - إقليم ، احتفالاً مميزاً لتخريج طلاب الثانوية العامة في قاعة ثانوية الشهيد حسن قصير، بحضور مسؤولين من حركة "أمل" وفاعليات سياسية واجتماعية، بينهم الدكتور مصطفى الفوعاني رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة، ومسؤول إقليم بيروت محمد عباني، ومسؤول الشباب والرياضة المركزي علي ياسين، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي ومسؤولي شؤون المرأة والقطاع النسائي في الحركة.افتُتح الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الحركة، تلاه دخول الخريجين وسط أجواء من الفرح والفخر، حيث ألقى الدكتور مصطفى الفوعاني كلمة شدّد فيها على وضع الحركة في قلب الأحداث والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن أي خطوة لوقف المجازر في غزة تُعد ضرورية لإنقاذ المدنيين، مع التنبه لمخططات العدو وإشعال جبهات جديدة.وأشار الفوعاني إلى دعم حركة أمل الكامل للشعب الفلسطيني، وضرورة توحيد القوى حول مشروع وطني جامع، مع التركيز على التضامن الشعبي والدولي كما ظهر خلال عمليات تحرير الأسرى من السجون . وأكد أن القضية الفلسطينية هي جزء أصيل من هوية الحركة ومبادئها، كما أرساها الإمام السيد موسى الصدر.وفي الشأن اللبناني، شدّد الفوعاني على أهمية الدفاع عن المقيمين في المناطق الحدودية وإعادة إعمار القرى المتضررة من العدوان الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة بتخصيص الاعتمادات اللازمة لإطلاق ورشة الإعمار دون ربطها بأي شروط سياسية. كما لفت إلى ضرورة استمرار متابعة ملف الأسرى اللبنانيين لدى ، وإبقائه أولوية وطنية وإنسانية.وتناول الفوعاني كذلك حقوق المغتربين اللبنانيين، مؤكداً دعم حركة أمل لمشاركتهم في الحياة السياسية على قاعدة تكافؤ الفرص، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، شدّد على أهمية الانتباه لقضايا المواطنين الملحة، مثل الأقساط المدرسية ومستوى دخل الأسر، ووضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التحولات الاقتصادية، بالإضافة إلى إصلاح النظام المصرفي واستعادة الثقة به لضمان تطوير الاقتصاد الوطني.وختم الفوعاني مؤكداً أن حركة أمل ستبقى في طليعة مواجهة أي تهديدات خارجية، مع التركيز على والمقاومة معًا، في سبيل حماية الوطن والمواطنين.، عبّر مسؤول مكتب الشباب والرياضة في المنطقة الرابعة، محمد زعرور، عن فخره بالخريجين، واصفًا إياهم بأنهم الوجه المشرق للحركة ونتيجة دعم الإمام الصدر والرئيس للشباب اللبناني. واعتبر أن التفوق العلمي للشباب هو رسالة واضحة عن التزامهم بالقيم الوطنية والحركية، معربًا عن أمله أن يكون الخريجون سفراء للمجتمع والوطن في .واختتم الحفل بتكريم الخريجين ومنحهم بطاقات تقديرية، عربون فخر واعتزاز بإنجازاتهم، مع وعد بمستقبل زاهر يسطرون فيه فصولًا جديدة من العلم والعمل الوطني.