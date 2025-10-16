في بر الياس البقاع.. شعبة المعلومات توقف سارقين

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بتنفيذ عمليات نشل في مناطق وآخرها بتاريخ 20-09-2025، حيث حاول أحدهما نشل حقيبة مواطنة في محلة ولم يتمكن من ذلك، وفرّ من المحلة برفقة شريكه الذي كان بانتظاره على متن سيارة صغيرة الحجمعلى أثر ذلك كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَيْن وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتَيهما وهمام. ك. (مواليد عام 2007، لبناني) بحقه مذكرة عدلية بجرم سرقة دراجة آليةع. س. (مواليد عام 1996، لبناني)بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعية في محلة بر الياس، وضبطت بحوزة الثاني هاتفًا خلويًّابالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة الثاني على تنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل ، من بينها على الأوتوستراد الساحلي بين وجونية حيث نشل حقيبة مواطنة كان بداخلها مبلغ مالي وهاتف خلوي ومحاولة النشل المذكورة أعلاه في محلة حارة صخر، واعترف الثاني بتعاطي المخدراتأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة المُختصّ