كرامي بحثت تطوير التعليم مع سويسرا واتحاد المدارس الخاصة

Advertisement

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، مع وفد من الوكالة للتنمية والتعاون برئاسة ديدييه شاسو، بحضور رئيسة قسم ، السفارة في ، ونواب ومديري البرامج التربوية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في قطاع التعليم.في مستهل اللقاء، رحبت كرامي بالوفد، ووجهت شكرها للوكالة والحكومة السويسرية على دعم الصندوق الائتماني لدعم التربية والتعليم (TREF)، وأطلعتهم على خطة الإصلاح والتطوير التي تتبعها الوزارة لتعزيز جودة التعليم في .من جانبه، أشاد رئيس الوفد السويسري بالإصلاحات التي تقودها ، مؤكداً حق كل طفل في لبنان بالحصول على مقعد دراسي والتعليم المناسب، ومعبراً عن استعداد لمواصلة التعاون والدعم.وفي لقاء آخر، التقت كرامي وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الأب يوسف نصر، بحضور مسؤولين من الوزارة، لمناقشة القرار رقم 1167 المتعلق بتنظيم اللوائح الإسمية في المدارس الخاصة، والموازنة الإلكترونية، والمدارس المجانية، وبراءة الذمة في صندوق التعويضات، إضافة إلى الامتحانات الرسمية وملفات تربوية آنية.اللقاء تميز بالإيجابية والتعاون، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز لتطوير التعليم وضمان حقوق الطلاب.