لبنان

كرامي بحثت تطوير التعليم مع سويسرا واتحاد المدارس الخاصة

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:14
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، مع وفد من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون برئاسة نائب المدير العام ديدييه شاسو، بحضور رئيسة قسم الشرق الأوسط، القائم بأعمال السفارة في بيروت، ونواب ومديري البرامج التربوية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في قطاع التعليم.
في مستهل اللقاء، رحبت كرامي بالوفد، ووجهت شكرها للوكالة والحكومة السويسرية على دعم الصندوق الائتماني لدعم التربية والتعليم (TREF)، وأطلعتهم على خطة الإصلاح والتطوير التي تتبعها الوزارة لتعزيز جودة التعليم في لبنان.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد السويسري بالإصلاحات التي تقودها الوزيرة، مؤكداً حق كل طفل في لبنان بالحصول على مقعد دراسي والتعليم المناسب، ومعبراً عن استعداد سويسرا لمواصلة التعاون والدعم.

وفي لقاء آخر، التقت كرامي وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الأب يوسف نصر، بحضور مسؤولين من الوزارة، لمناقشة القرار رقم 1167 المتعلق بتنظيم اللوائح الإسمية في المدارس الخاصة، والموازنة الإلكترونية، والمدارس المجانية، وبراءة الذمة في صندوق التعويضات، إضافة إلى الامتحانات الرسمية وملفات تربوية آنية.

اللقاء تميز بالإيجابية والتعاون، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم وضمان حقوق الطلاب.
