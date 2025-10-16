Advertisement

لبنان

"النصر عمل": كنا نأمل هذا الأمر من رئيس الحكومة

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:17
على خلفية زيارة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام إلى صيدا، قالت حركة "النصر عمل" في بيان: "كنا نأمل أن يزور رئيس الحكومة نواف سلام مدينة صيدا وفي جعبته سلسلة مشاريع انمائية تلبي احتياجات المدينة، لا ان يكون برنامج زيارته حافلاً  بتفقد مشاريع  ومرافق منجزة تفقد زيارته مضمونها التنموي والإنمائي وان تصب زيارته  في هذا الاتجاه، فتدرج صيدا فعلاً وليس شعراً على جدول اهتمامات الحكومة وتأخذ قسطها في الإنماء والمشاريع الحيوية".
