لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة.. هذا ما جرى اليوم في بليدا

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:26
تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، حيث أقدم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم على القاء قنبلة باتجاه احد المزارعين في منطقة غاصونا  عند أطراف بلدة بليدا دون تسجيل اصابات، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
كذلك، عند الجيش الاسرائيلي على تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع له للعدو في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون.
 
