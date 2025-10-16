26
بعد اعادة الفحوصات.. اليكم آخر المعلومات حول مياه "تنورين"
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:30
بعد اعادة اجراء الفحوصات المخبرية لمياه "
تنورين
" أشارت معلومات صحافية الى ان تنسيقاً يجري بين وزيري الزراعة والصحة الموجود خارج البلاد لإصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة يؤكد مطابقة نتائج فحوصات شركة تنورين للمواصفات.
وأشارت المعلومات الى الشركة تبلغت صباحاً بنتائج الفحوصات الجديدة وجميع العينات الـ”9”جاءت مطابقة للصحة العامة بحسب نتائج مختبر الأبحاث العلمية الزراعية.
