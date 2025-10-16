Advertisement

لبنان

"البيتكوين" تتراجع.. ما علاقة الذهب؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:45
سجلت مؤخرا "البيتكوين" تراجعا في سعرها حيث فقدت العملة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية نحو نصف بالمئة من قيمتها خلال الساعات الأولى من جلسة التداول في السوق صباح اليوم الخميس.
فقد تراجع سعر "البيتكوين" نحو 489.5 دولارًا، ليصل إلى 111,545.6 دولارًا مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.44%، فهل من علاقة بين تراجع أسعار العملات الرقمية مؤخرا مُقابل ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ولاسيما الذهب؟ 
يُشير الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "ثمة علاقة غير مباشرة ما بين الأمرين، قائلا: "نشهد حاليا ارتفاعا في أسعار المعادن الثمينة من بينها الذهب والفضة والنحاس الذي ارتفع إلى 12 ألف دولار للطن الواحد والبلاتينيوم ما يُشير إلى ان المعادن التي تستخدم في الصناعات والطاقة والتكنولوجيا تسجل قفزة وهذا الأمر قد يدفع الناس للقيام بردة فعل تجاه "الكريبتو"او العملات المشفرة فيقومون ببيعها ويلجأون للاستثمار في المعادن".
وأضاف: "من المتعارف عليه ان "البيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة سريعة الإهتزاز ولا يمكن ضبطها لذا نرى أحيانا تقلبات كبيرة في أسعارها".
واعتبر ان "أسعار العملات الرقمية وصلت إلى ذروتها وإلى مستوى قياسي وبالتالي لن يرتفع سعرها أكثر لذا تحوّل المستثمرون إلى المعادن الثمنية".
المصدر: لبنان 24
