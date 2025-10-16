26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"البيتكوين" تتراجع.. ما علاقة الذهب؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مؤخرا "البيتكوين" تراجعا في سعرها حيث فقدت العملة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية نحو نصف بالمئة من قيمتها خلال الساعات الأولى من جلسة التداول في السوق
صباح اليوم
الخميس.
Advertisement
فقد تراجع سعر "البيتكوين" نحو 489.5 دولارًا، ليصل إلى 111,545.6 دولارًا مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.44%، فهل من علاقة بين تراجع أسعار العملات الرقمية مؤخرا مُقابل ارتفاع أسعار
المعادن
الثمينة ولاسيما
الذهب
؟
يُشير
الخبير الاقتصادي
الدكتور
بلال علامة
عبر "
لبنان 24
" إلى ان "ثمة علاقة غير مباشرة ما بين الأمرين، قائلا: "نشهد حاليا ارتفاعا في أسعار المعادن الثمينة من بينها الذهب والفضة والنحاس الذي ارتفع إلى 12 ألف دولار للطن الواحد والبلاتينيوم ما يُشير إلى ان المعادن التي تستخدم في الصناعات والطاقة والتكنولوجيا تسجل قفزة وهذا الأمر قد يدفع الناس للقيام بردة فعل تجاه "الكريبتو"او العملات المشفرة فيقومون ببيعها ويلجأون للاستثمار في المعادن".
وأضاف: "من المتعارف عليه ان "البيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة سريعة الإهتزاز ولا يمكن ضبطها لذا نرى أحيانا تقلبات كبيرة في أسعارها".
واعتبر ان "أسعار العملات الرقمية وصلت إلى ذروتها وإلى مستوى قياسي وبالتالي لن يرتفع سعرها أكثر لذا تحوّل المستثمرون إلى المعادن الثمنية".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟
Lebanon 24
"دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟
16/10/2025 11:41:40
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الأسهم تتراجع والذهب يسجل مستوى قياسياً مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية
Lebanon 24
رويترز: الأسهم تتراجع والذهب يسجل مستوى قياسياً مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية
16/10/2025 11:41:40
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
16/10/2025 11:41:40
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب
16/10/2025 11:41:40
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
الخبير الاقتصادي
بلال علامة
صباح اليوم
لبنان 24
المعادن
الذهب
نحاس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:34 | 2025-10-16
16/10/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:20 | 2025-10-16
16/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:18 | 2025-10-16
16/10/2025 04:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-10-16
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:34 | 2025-10-16
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:30 | 2025-10-16
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:20 | 2025-10-16
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:18 | 2025-10-16
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:17 | 2025-10-16
منتدى دعم المخفيين قسرًا: أداء القسم خطوة مهمة لإعادة المخطوفين
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24