"البيتكوين" تتراجع.. ما علاقة الذهب؟

سجلت مؤخرا "البيتكوين" تراجعا في سعرها حيث فقدت العملة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية نحو نصف بالمئة من قيمتها خلال الساعات الأولى من جلسة التداول في السوق الخميس.فقد تراجع سعر "البيتكوين" نحو 489.5 دولارًا، ليصل إلى 111,545.6 دولارًا مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.44%، فهل من علاقة بين تراجع أسعار العملات الرقمية مؤخرا مُقابل ارتفاع أسعار الثمينة ولاسيما ؟يُشير الدكتور عبر " " إلى ان "ثمة علاقة غير مباشرة ما بين الأمرين، قائلا: "نشهد حاليا ارتفاعا في أسعار المعادن الثمينة من بينها الذهب والفضة والنحاس الذي ارتفع إلى 12 ألف دولار للطن الواحد والبلاتينيوم ما يُشير إلى ان المعادن التي تستخدم في الصناعات والطاقة والتكنولوجيا تسجل قفزة وهذا الأمر قد يدفع الناس للقيام بردة فعل تجاه "الكريبتو"او العملات المشفرة فيقومون ببيعها ويلجأون للاستثمار في المعادن".وأضاف: "من المتعارف عليه ان "البيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة سريعة الإهتزاز ولا يمكن ضبطها لذا نرى أحيانا تقلبات كبيرة في أسعارها".واعتبر ان "أسعار العملات الرقمية وصلت إلى ذروتها وإلى مستوى قياسي وبالتالي لن يرتفع سعرها أكثر لذا تحوّل المستثمرون إلى المعادن الثمنية".