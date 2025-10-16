26
لبنان
ناصر الدين: النظام الصحي يواصل الإصلاح رغم الأزمات
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:04
A-
A+
أكد
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن النظام الصحي في
لبنان
يواجه تحديين رئيسيين، هما العدوان
الإسرائيلي
المستمر وأزمة النزوح الممتدة، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات الصحية.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة لبنان في
الدورة
الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في
القاهرة
، حيث دعا
المجتمع الدولي
إلى مواصلة دعم لبنان في مواجهة هذه التحديات. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر كبيرة وتعطيل الخدمات وتشريد المجتمعات، بينما يضع النزوح ضغوطًا إضافية على الموارد المحدودة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ محاور إصلاحية طموحة تشمل:
- تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية لتحسين الترخيص والتسجيل وتتبع الأدوية والبيانات.
- تطوير المختبر المركزي للصحة العامة كمركز مرجعي لضمان الجودة والتشخيص.
- وضع إطار لتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) لضمان السياسات المبنية على الأدلة العلمية.
وأكد ناصر الدين أن جهود الإصلاح تهدف إلى تعزيز استدامة النظام الصحي، توسيع الوصول إلى الخدمات، تحسين التغطية العلاجية، ودعم الرعاية الأولية، بالإضافة إلى ربط شبكات النظام الصحي لتعزيز الجهوزية للطوارئ والاستجابة السريعة للتهديدات الصحية. وأشار إلى أن لبنان واصل عمله خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مع الحفاظ على مستوى الخدمات وتعزيز استثمار الوزارة في الرعاية الصحية.
(الوكالة الوطنية)
