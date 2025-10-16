ناصر الدين: النظام الصحي يواصل الإصلاح رغم الأزمات

Advertisement

- تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية لتحسين الترخيص والتسجيل وتتبع الأدوية والبيانات.

- تطوير المختبر المركزي للصحة العامة كمركز مرجعي لضمان الجودة والتشخيص.

- وضع إطار لتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) لضمان السياسات المبنية على الأدلة العلمية.

أكد العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن النظام الصحي في يواجه تحديين رئيسيين، هما العدوان المستمر وأزمة النزوح الممتدة، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات الصحية.جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة لبنان في الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في ، حيث دعا إلى مواصلة دعم لبنان في مواجهة هذه التحديات. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر كبيرة وتعطيل الخدمات وتشريد المجتمعات، بينما يضع النزوح ضغوطًا إضافية على الموارد المحدودة.وأشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ محاور إصلاحية طموحة تشمل:وأكد ناصر الدين أن جهود الإصلاح تهدف إلى تعزيز استدامة النظام الصحي، توسيع الوصول إلى الخدمات، تحسين التغطية العلاجية، ودعم الرعاية الأولية، بالإضافة إلى ربط شبكات النظام الصحي لتعزيز الجهوزية للطوارئ والاستجابة السريعة للتهديدات الصحية. وأشار إلى أن لبنان واصل عمله خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مع الحفاظ على مستوى الخدمات وتعزيز استثمار الوزارة في الرعاية الصحية.