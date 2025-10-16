منتدى دعم المخفيين قسرًا: أداء القسم خطوة مهمة لإعادة المخطوفين

بعد أدائهم أمام رئيس الجمهورية، هنأ " لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً"، أعضاء الولاية الثانية للهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسراً على أدائهم القسم أمام رئيس الجمهورية "، كما تمنى لهم التوفيق في هذه "المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة".

ورأى المنتدى في بيان، أن "تشكيل وأداء أعضائها القسم، يشكلان خطوة مهمة في مسار مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وهي القضية التي طال انتظار إنصاف ضحاياها وعائلاتهم منذ عقود".



وأكد البيان على "أهمية استقلالية الهيئة وشفافيتها وفاعليتها في تطبيق القانون 105\2018، وأنه يمد يده للتعاون والدعم الكامل للهيئة في كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الهدف الأساسي الذي يجمعهما: الحق في معرفة الحقيقة لعائلات المفقودين والمخفيين قسراً"، ودعا السلطات السياسية والإدارية إلى "تسهيل عمل الهيئة الوطنية، بصفتها الإطار الرسمي والمستقل الموكل بتطبيق القانون، وبتأمين كل ما يلزم من دعم لوجستي ومالي وتقني، إضافةً إلى ضمان وصولها إلى المعلومات والبيانات والمواقع ذات الصلة، لما لذلك من أهمية أساسية في تمكينها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية والوصول إلى الحقيقة".



وختم:"نؤمن بأن هذه اللحظة تمثّل انطلاقة مرحلة جديدة من الأمل والمسؤولية، استكمالاً لما أنجزه أعضاء الهيئة في ولايتها الأولى، فتُساهم في تخفيف معاناة آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر معرفة مصير أحبائها، وتشكل مدخلاً أساسياً لمصالحة وطنية حقيقية".