26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
الرئيس نبيه بري
إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وإنتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل .
Advertisement
فعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من
الدستور
والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، دعا
بري
إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025.
مواضيع ذات صلة
بري رفع الجلسة التشريعية ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 11 من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي
Lebanon 24
بري رفع الجلسة التشريعية ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 11 من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي
16/10/2025 14:34:50
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: الجيش الإسرائيلي دعا بالأسبوعين الأخيرين عشرات آلاف جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
هآرتس: الجيش الإسرائيلي دعا بالأسبوعين الأخيرين عشرات آلاف جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة يوم الثلاثاء المقبل
16/10/2025 14:34:50
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات الجديد: تحديد موعد لمثول الفنان فضل شاكر أمام القضاء العسكري في أحد الملفات في جلسة يوم الثلاثاء المُقبل
Lebanon 24
معلومات الجديد: تحديد موعد لمثول الفنان فضل شاكر أمام القضاء العسكري في أحد الملفات في جلسة يوم الثلاثاء المُقبل
16/10/2025 14:34:50
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة
Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة
16/10/2025 14:34:50
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نبيه بري
نبيه بري
الدستور
نبيه بر
نبيه
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
Lebanon 24
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
07:18 | 2025-10-16
16/10/2025 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سلب في وضح النهار في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية سلب في وضح النهار في بيروت
07:14 | 2025-10-16
16/10/2025 07:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال
Lebanon 24
دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال
07:12 | 2025-10-16
16/10/2025 07:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
07:05 | 2025-10-16
16/10/2025 07:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
07:03 | 2025-10-16
16/10/2025 07:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:18 | 2025-10-16
عزالدين تابعت تطبيق قانون العمل المرن: خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا
07:14 | 2025-10-16
بالفيديو.. عملية سلب في وضح النهار في بيروت
07:12 | 2025-10-16
دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال
07:05 | 2025-10-16
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
07:03 | 2025-10-16
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
06:57 | 2025-10-16
مجموعة العشرين: لوقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 14:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24