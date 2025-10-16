بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل

Advertisement

دعا إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وإنتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل .فعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، دعا إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025.