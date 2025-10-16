Advertisement

لبنان

بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:18
دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وإنتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل . 
فعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، دعا بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025. 
 
