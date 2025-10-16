الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة

Advertisement

- الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع رطوبة منخفضة من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.

- الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع تشكل ضباب على المرتفعات مساءً وتحول الطقس إلى غائم جزئياً.

- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل على الساحل، فيما تنخفض الحرارة قليلاً في الداخل وعلى الجبال.

- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح ليلاً شمال البلاد مع احتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات الشمالية.

- الحرارة: على الساحل بين 21 و27 درجة، فوق الجبال بين 10 و21 درجة، وفي الداخل بين 11 و29 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- شروق الشمس: 6:44 صباحاً.

- غروب الشمس: 18:02 مساءً.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس يوم الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل. كما ترتفع نسبة الرطوبة مساءً، ما يؤدي إلى تشكل الضباب على المرتفعات وتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً بسحب مرتفعة.وأوضحت المصلحة في نشرتها أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، على أن يتقلب محلياً مساء الأحد.وأشارت إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول يبلغ في بين 21 و29 درجة مئوية، في بين 20 و28 درجة، وفي بين 13 و27 درجة.الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:تفاصيل إضافية: