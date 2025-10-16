Advertisement

لبنان

الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:20
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس يوم الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل. كما ترتفع نسبة الرطوبة مساءً، ما يؤدي إلى تشكل الضباب على المرتفعات وتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً بسحب مرتفعة.
وأوضحت المصلحة في نشرتها أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، على أن يتقلب محلياً مساء الأحد.

وأشارت إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول يبلغ في بيروت بين 21 و29 درجة مئوية، في طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:
- الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع رطوبة منخفضة من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
- الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع تشكل ضباب على المرتفعات مساءً وتحول الطقس إلى غائم جزئياً.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل على الساحل، فيما تنخفض الحرارة قليلاً في الداخل وعلى الجبال.
- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح ليلاً شمال البلاد مع احتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات الشمالية.

تفاصيل إضافية:
- الحرارة: على الساحل بين 21 و27 درجة، فوق الجبال بين 10 و21 درجة، وفي الداخل بين 11 و29 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالاً.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- شروق الشمس: 6:44 صباحاً.
- غروب الشمس: 18:02 مساءً.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24