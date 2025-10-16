Advertisement

لبنان

سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:30
وصل رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الى مستشفى صيدا الحكومي، وذلك في اطار استكمال جولته الصيداوية التي بدأها صباحاً من المستشفى التركي، فزيارة مرفأ صيدا، ومركز معالجة النفايات ومرفق الصرف الصحي.
وسينتقل بعدها الى سرايا صيدا ومنها الى بلدية المدينة، ليختتمها في ثانوية المقاصد، حيث يقيم في باحتها رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا محمد فايز البزري مأدبة غداء تكريمية للرئيس سلام احتفاءً بحضوره.
 
