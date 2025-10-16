إنجاز لبناني جديد: حصد جائزتين عالميتين في القانون والتكنولوجيا المالية

Advertisement

يتألق مجدداً على الساحة العالمية، وهذه المرة من بوابة القانون والتكنولوجيا المالية. فقد فازت شركة "Rasma Leal"، التي أسسها المحامي اللبناني مازن رسامني ومقرها دبي، بجائزة "أفضل شركة محاماة في مجال لعام 2025" (Fintech Law Firm of the Year)، فيما نال رسامني شخصياً لقب "محامي الأصول الرقمية لعام 2025" (Digital Assets Lawyer of the Year) خلال حفل توزيع جوائز Legal Era Middle East Law Awards 2025.ويُعدّ هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة الريادة التي يحققها اللبنانيون حول العالم، إذ يعكس تميز الكفاءات في ميادين القانون الحديث والتقنيات المالية المتطورة، ويؤكد أن النجاح اللبناني يتخطى الحدود رغم الأزمات التي يمر بها الوطن.وفي تعليق له على الجائزتين، قال رسامني: "هذا التكريم هو للبنان أولاً، للوطن الذي حملنا منه الشغف والطموح والإصرار على النجاح. مهما ابتعدنا، يبقى لبنان في صميم كل إنجاز نحققه. هذه الجائزة أُهديها لكل لبناني يؤمن أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن اسم لبنان يستحق أن يُذكر دائماً".ويكرّس هذا الإنجاز موقع "Rasma Legal" كشركة محاماة رائدة في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في ، كما يثبت أن روح التميّز اللبنانية قادرة على ترك بصمتها في أكثر القطاعات تطوراً وتعقيداً، مؤكدة أن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال يُصدّر الإبداع والريادة إلى العالم.