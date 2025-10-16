25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شخصية سياسية تعاني: "مطعم ما عم يستقبلني"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-10-2025
|
05:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتكى
رئيس حزب
في مجالسه الخاصة، من تضييق كبير يتعرض له في خلال الجولات التي يقوم بها على عدد من المناطق قبل الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان العديد من المطاعم رفضوا استقباله لاقامة التجمعات فيها، في حين ان العدد الاخر رفع سعره بشكل كبير، لاعلان رفضه بطريقة غير مباشرة.
Advertisement
ووضع ما يتعرض له عند كل جولة في اطار السعي الى التضييق عليه .
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!
Lebanon 24
مطعم يُثير الجدل... هكذا يتمّ إستقبال الزبائن!
16/10/2025 17:11:23
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16/10/2025 17:11:23
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
16/10/2025 17:11:23
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
16/10/2025 17:11:23
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس حزب
جولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
Lebanon 24
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
10:08 | 2025-10-16
16/10/2025 10:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
09:56 | 2025-10-16
16/10/2025 09:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
Lebanon 24
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
09:56 | 2025-10-16
16/10/2025 09:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 09:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
Lebanon 24
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
09:16 | 2025-10-16
16/10/2025 09:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
10:08 | 2025-10-16
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
09:56 | 2025-10-16
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
09:56 | 2025-10-16
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
09:31 | 2025-10-16
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:16 | 2025-10-16
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
09:10 | 2025-10-16
عون اطلع من الحوت على أوضاع شركة "الميدل ايست"
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 17:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24