لبنان

شخصية سياسية تعاني: "مطعم ما عم يستقبلني"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:01
اشتكى رئيس حزب في مجالسه الخاصة، من تضييق كبير يتعرض له في خلال الجولات التي يقوم بها على عدد من المناطق  قبل الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان العديد من المطاعم رفضوا استقباله لاقامة التجمعات فيها، في حين ان العدد الاخر رفع سعره بشكل كبير، لاعلان رفضه بطريقة غير مباشرة.
ووضع  ما يتعرض له عند كل جولة في اطار السعي الى التضييق عليه .
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

