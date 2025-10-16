Advertisement

لبنان

حنكش: انطلاق المرحلة الأخيرة من إنارة هذا الطريق!

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:00
أعلن النائب الياس حنكش ورئيس جمعية "بيئتنا" السيد يوسف الشارباتي عن إنطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تركيب على أوتوستراد المتن السريع على إمتداد ١١ كم.
وذكر حنكش أن الإنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
