حنكش: انطلاق المرحلة الأخيرة من إنارة هذا الطريق!

أعلن النائب ورئيس جمعية "بيئتنا" الشارباتي عن إنطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تركيب على أوتوستراد المتن السريع على إمتداد ١١ كم.

Advertisement

وذكر أن الإنارة تعمل بالطاقة الشمسية.