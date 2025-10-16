Advertisement

لبنان

على أطراف بلدة عيترون.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:27
Doc-P-1430145-638962150126664372.jpg
Doc-P-1430145-638962150126664372.jpg photos 0
رُصدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بتوسيع وتدشيم النقطة العسكرية الواقعة عند جلّ الدير، على أطراف بلدة عيترون، من الجهة الشرقية للموقع المستحدث.
