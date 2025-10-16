Advertisement

لبنان

في مارون الراس.. العثور على صاروخ غير منفجر

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:37
أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على أحد الصواريخ غير المنفجرة في أحد البساتين في بلدة مارون الراس.
