25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في بيروت.. هذا ما طُلب من أصحاب محطات معالجة وتكرير وبيع مياه الشرب
Lebanon 24
16-10-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
دائرة العلاقات العامة
في
بلدية بيروت
في بيان، أن محافظ مدينة
بيروت
القاضي
مروان عبود
أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق
محافظة مدينة بيروت
حمل الرقم 10520/2025، جاء فيه الآتي:
Advertisement
"انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على
الصحة والسلامة
العامة، ودرءاً للمخاطر الوبائية التي قد تنجم عن تلوث المياه واستثمار محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة والتسبب بأضرار صحية جسيمة، وبناءً على القانون رقم 260/2012 تاريخ 31/3/2012 (المتعلق بتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب المعبأة)، وبالإشارة إلى القرار المشترك رقم 112/1 تاريخ 20/9/2015 الصادر عن معالي
وزير الصحة
العامة والصناعة (المتعلق بشروط الاستحصال على تراخيص مؤقتة لمحطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة وحفاظاً على صحة المواطنين، يُعطى جميع أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق
محافظة مدينة
بيروت غير المرخصة والعاملة حالياً ولمرة واحدة مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، لتسوية وضعها القانوني لجهة التقدم من
وزارة الصحة العامة
أو الصناعة، بطلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وختم
المحطات
المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، تبعاً للقرارات التي تصدر بالخصوص بنتيجة المراقبة الفنية من قبل
وزارة الصناعة
، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل
وزارة الصحة
العامة".
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
16/10/2025 17:15:09
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب.. اليكم ما حصل
16/10/2025 17:15:09
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب: اليكم ما حصل
Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب: اليكم ما حصل
16/10/2025 17:15:09
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
16/10/2025 17:15:09
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة العلاقات العامة
محافظة مدينة بيروت
وزارة الصحة العامة
الصحة والسلامة
وزارة الصناعة
الشمع الأحمر
محافظة مدينة
وزارة الصحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
Lebanon 24
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
10:08 | 2025-10-16
16/10/2025 10:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
09:56 | 2025-10-16
16/10/2025 09:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
Lebanon 24
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
09:56 | 2025-10-16
16/10/2025 09:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 09:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
Lebanon 24
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
09:16 | 2025-10-16
16/10/2025 09:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:08 | 2025-10-16
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
09:56 | 2025-10-16
بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
09:56 | 2025-10-16
بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون
09:31 | 2025-10-16
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:16 | 2025-10-16
كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور
09:10 | 2025-10-16
عون اطلع من الحوت على أوضاع شركة "الميدل ايست"
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 17:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24