Advertisement

لبنان

في بيروت.. هذا ما طُلب من أصحاب محطات معالجة وتكرير وبيع مياه الشرب

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1430152-638962157073516394.png
Doc-P-1430152-638962157073516394.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت حمل الرقم 10520/2025، جاء فيه الآتي:
Advertisement

 "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ودرءاً للمخاطر الوبائية التي قد تنجم عن تلوث المياه واستثمار محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة والتسبب بأضرار صحية جسيمة، وبناءً على القانون رقم 260/2012 تاريخ 31/3/2012 (المتعلق بتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب المعبأة)، وبالإشارة إلى القرار المشترك رقم 112/1 تاريخ 20/9/2015 الصادر عن معالي وزير الصحة العامة والصناعة (المتعلق بشروط الاستحصال على تراخيص مؤقتة لمحطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة وحفاظاً على صحة المواطنين، يُعطى جميع أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة والعاملة حالياً ولمرة واحدة مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، لتسوية وضعها القانوني لجهة التقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة، بطلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، تبعاً للقرارات التي تصدر بالخصوص بنتيجة المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل وزارة الصحة العامة".    
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
lebanon 24
16/10/2025 17:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب.. اليكم ما حصل
lebanon 24
16/10/2025 17:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة كبيرة في مياه الشرب: اليكم ما حصل
lebanon 24
16/10/2025 17:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
lebanon 24
16/10/2025 17:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

دائرة العلاقات العامة

محافظة مدينة بيروت

وزارة الصحة العامة

الصحة والسلامة

وزارة الصناعة

الشمع الأحمر

محافظة مدينة

وزارة الصحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:31 | 2025-10-16
09:16 | 2025-10-16
09:10 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24