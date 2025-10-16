Advertisement

لبنان

بري يستقبل قائد اليونيفيل ويؤكد دعم لبنان للقرار 1701 والتزام إسرائيل

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:46
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والميدانية في منطقة عمل اليونيفيل جنوب الليطاني، والمهام التي تنفذها هذه القوات بدعم الجيش وفق بنود القرار الأممي 1701.
ونوه بري بالدور الذي تضطلع به قوة الطوارئ الدولية منذ تواجدها في الجنوب، مشيدًا بتقاسمها مع الأهالي المعاناة والتضحيات جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أبناء المنطقة. كما أعرب عن شكره للقوة على استمرار تقديم الخدمات المتنوعة في مناطق وجودها، مما يعزز العلاقة بين اليونيفيل والسكان المحليين، رغم تخفيض موازنتها الأخيرة.

وشدد بري على دعم لبنان والتزامه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني.

على صعيد آخر، استقبل بري النائب غسان سكاف، وبحث معه التطورات السياسية، الشؤون التشريعية، واستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال سكاف بعد اللقاء: "بحثنا الأمور العالقة في لبنان، وقمة شرم الشيخ أنهت حقبة وفتحت مرحلة جديدة. رغم أن لبنان لم يكن حاضراً مباشرة، إلا أن خطاب الرئيس ترامب في الكنيست أثنى على جهود رئيس الجمهورية، ويجب علينا استثمار هذه الفرصة وسط الانقسامات الداخلية."

وتابع سكاف: "بالنسبة للانتخابات النيابية، شدد الرئيس بري على ضرورة إجرائها في أيار المقبل، مع دراسة إمكانية تأجيل التصويت للمغتربين لبضعة أسابيع. كما بحثنا تحويل مطار رياق إلى مطار تجاري وعسكري، وحصلت على موافقة قيادة الجيش ورئيس الجمهورية، وسألتقي دولة الرئيس نواف سلام لإطلاعه على الموضوع."

وفي سياق متصل، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية، في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء 21/10/2025، وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
