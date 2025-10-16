Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات ستُسمع غداّ.. قوى الأمن تُحذّر سكان وطى الجوز

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1430170-638962197609647670.jpg
Doc-P-1430170-638962197609647670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي: 
Advertisement

سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم. 
مواضيع ذات صلة
أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها
lebanon 24
16/10/2025 17:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟
lebanon 24
16/10/2025 17:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق رياضي في وطى الجوز… قوى الأمن تدعو إلى الالتزام بتعليمات السير
lebanon 24
16/10/2025 17:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": أصوات طائرات مدنية تسمع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
16/10/2025 17:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

الجوز

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:31 | 2025-10-16
09:16 | 2025-10-16
09:10 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24