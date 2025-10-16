أصوات انفجارات ستُسمع غداّ.. قوى الأمن تُحذّر سكان وطى الجوز

Advertisement

صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البلاغ التّالي:سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.