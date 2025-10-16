البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك

Advertisement

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ، إلى جلسة للجنة تعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، لمناقشة قضية شركة "مياه "، وذلك على خلفية الجدل حول نتائج بعض الفحوص المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، والإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.وأوضح أن الجلسة ستتناول سبل التنسيق بين والرقابية لضمان حماية المستهلك وصحته، مع الحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية، بعيداً عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يضر بالشركات أو عملها.وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع في إطار قانون حماية المستهلك، مؤكداً على أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة المحافظة على سمعة الصناعيين وإنتاجهم الوطني.