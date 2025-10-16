Advertisement

لبنان

البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:03
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، إلى جلسة للجنة تعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، لمناقشة قضية شركة "مياه تنورين"، وذلك على خلفية الجدل حول نتائج بعض الفحوص المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.
وأوضح البستاني أن الجلسة ستتناول سبل التنسيق بين الجهات الرسمية والرقابية لضمان حماية المستهلك وصحته، مع الحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية، بعيداً عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يضر بالشركات اللبنانية أو عملها.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار قانون حماية المستهلك، مؤكداً على أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة المحافظة على سمعة الصناعيين وإنتاجهم الوطني.
