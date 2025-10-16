Advertisement

لبنان

"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:05
حيا تكتل "لبنان القوي" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ذكرى شهداء 13 تشرين 1990، مشيداً بـ"المبادرات التي تضمنتها كلمة باسيل في هذه المناسبة".
وأكد التكتل أن استشهاد العسكريين اللبنانيين يشكل مناسبة جامعة للبنانيين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية، مشدداً على أهمية البناء على هذا الإجماع لتعزيز وحدة الدولة اللبنانية ورفض أي مشاريع لتقسيم الأراضي أو الاعتداء عليها.

كما توقف التكتل عند اتفاق غزة، معرباً عن أمله في حسن تنفيذه لما له من انعكاسات إيجابية على المناطق المتوترة في الشرق الأوسط، لا سيما لبنان، داعياً اللبنانيين إلى توحيد مواقفهم بما يتوافق مع مصالح البلاد.

ودعا التكتل الحكومة إلى الأخذ باقتراح التيار الوطني الحر بشأن حق الانتشار اللبناني في التصويت، سواء لاختيار مرشحي الانتشار أو مرشحي الداخل، مع منح المقيمين الحق نفسه بالتصويت من أماكن إقامتهم، لضمان مساواة بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وحفظ تمثيلهم المباشر بستة نواب في دائرة خاصة.

كما أشار البيان إلى أن التكتل طرح خمسة أسئلة على الحكومة تتعلق بـ: إصدار جوازات خاصة للمنتشرين للتصويت الانتخابي، تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، متابعة ملف أوبتيموم، الكفالة المصرفية البالغة 14 مليون دولار لرياض سلامة، وتعميم وزير العدل حول الحد من معاملات المعاقبين دولياً.
