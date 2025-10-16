Advertisement

لبنان

دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:12
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى عدة وفود وشخصيات، تناولت الشؤون الدينية والاجتماعية والتعليمية.
وشملت اللقاءات وفد الجمعية الإسلامية اللبنانية في أستراليا، الذي بحث أوضاع الجالية اللبنانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" كريم سليم سلام الذي عرض خطط تطوير الاتصالات في لبنان، ورئيس جامعة رفيق الحريري الدكتور سعيد الذي دعا دار الفتوى للمشاركة في مؤتمر وطني للشباب في 20 كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى وفد مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لمناقشة حماية الطفل وفق القوانين 422 و186.

وأكد المفتي دريان على أن حماية الأطفال والأسر تشكل أولوية وطنية ودينية، مشيداً بجهود المؤسسات والشركاء في تعزيز القيم الإنسانية والدينية والممارسات المجتمعية في لبنان.
