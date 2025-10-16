دريان يستقبل وفوداً دينية وأكاديمية ويؤكد على حماية الأطفال

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى عدة وفود وشخصيات، تناولت الشؤون والاجتماعية والتعليمية.وشملت اللقاءات وفد الجمعية الإسلامية في أستراليا، الذي بحث أوضاع الجالية اللبنانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" كريم سليم سلام الذي عرض خطط تطوير الاتصالات في ، ورئيس جامعة الدكتور سعيد الذي دعا دار الفتوى للمشاركة في مؤتمر وطني للشباب في 20 كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى وفد مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لمناقشة حماية الطفل وفق القوانين 422 و186.وأكد المفتي دريان على أن حماية الأطفال والأسر تشكل أولوية وطنية ودينية، مشيداً بجهود المؤسسات والشركاء في تعزيز القيم الإنسانية والدينية والممارسات المجتمعية في لبنان.