لبنان
في أبي سمراء.. مداهمة شقة وتوقيف شخص
Lebanon 24
16-10-2025
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن تنفيذ قوة من الجيش والمخابرات مداهمة لاحدى الشقق في محلة ساحة سعدون ابي سمراء -
طرابلس
.
وحسب المعلومات، جرى توقيف احد الاشخاص للتحقيق معه.
