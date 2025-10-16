Advertisement

لبنان

في أبي سمراء.. مداهمة شقة وتوقيف شخص

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:38
أفادت مندوبة "لبنان24" عن تنفيذ قوة من الجيش والمخابرات مداهمة لاحدى الشقق في محلة ساحة سعدون ابي سمراء - طرابلس.
وحسب المعلومات، جرى توقيف احد الاشخاص للتحقيق معه.
