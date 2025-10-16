لجنة أهالي المخطوفين ترحب بأداء الأعضاء الجدد

Advertisement

أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في في بيان أنها تتابع بارتياح أداء الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في ولايتهم الثانية، حيث أدوا قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية . واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لمسار طويل نحو استكمال عمل الهيئة وتفعيله وفق القانون رقم 105/2018.ولفتت اللجنة إلى أن صدور القانون عام 2018 وتشكيل الهيئة الوطنية عام 2020 يشكل ثمرة نضال استمر أكثر من أربعين عاماً، خاضته عائلات المفقودين بإصرار وثبات لتحقيق حقها في المعرفة.وأملت اللجنة أن تواصل ولاية الأعضاء الجدد مسيرة العمل الذي بدأه الأعضاء السابقون، وتعمل على تحقيق الهدف الأساسي للهيئة، والمتمثل في مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً.وشددت اللجنة على أن نجاح الهيئة يعتمد على استقلاليتها، وتعاون معها، وشفافية عملها. كما أكدت أهمية قيام المعنيين بإصدار المراسيم والقرارات اللازمة لتسهيل عمل الهيئة وتوفير كل المقومات القانونية المطلوبة لاستكمال مهمتها.وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على متابعتها المستمرة لعمل الهيئة، لضمان أن تتحول هذه الخطوة إلى مسار فعلي يكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً، ويكرّس حق العائلات في المعرفة، ويسهم في المصالحة الوطنية وصون الذاكرة الجماعية.