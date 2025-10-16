Advertisement

لبنان

لجنة أهالي المخطوفين ترحب بأداء الأعضاء الجدد

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1430189-638962227827831759.png
Doc-P-1430189-638962227827831759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في بيان أنها تتابع بارتياح أداء الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في ولايتهم الثانية، حيث أدوا قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لمسار طويل نحو استكمال عمل الهيئة وتفعيله وفق القانون رقم 105/2018.
Advertisement

ولفتت اللجنة إلى أن صدور القانون عام 2018 وتشكيل الهيئة الوطنية عام 2020 يشكل ثمرة نضال استمر أكثر من أربعين عاماً، خاضته عائلات المفقودين بإصرار وثبات لتحقيق حقها في المعرفة.

وأملت اللجنة أن تواصل ولاية الأعضاء الجدد مسيرة العمل الذي بدأه الأعضاء السابقون، وتعمل على تحقيق الهدف الأساسي للهيئة، والمتمثل في الكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً.

وشددت اللجنة على أن نجاح الهيئة يعتمد على استقلاليتها، وتعاون مؤسسات الدولة معها، وشفافية عملها. كما أكدت أهمية قيام مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار المراسيم والقرارات اللازمة لتسهيل عمل الهيئة وتوفير كل المقومات القانونية المطلوبة لاستكمال مهمتها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على متابعتها المستمرة لعمل الهيئة، لضمان أن تتحول هذه الخطوة إلى مسار فعلي يكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً، ويكرّس حق العائلات في المعرفة، ويسهم في المصالحة الوطنية وصون الذاكرة الجماعية.
مواضيع ذات صلة
منتدى دعم المخفيين قسرًا: أداء القسم خطوة مهمة لإعادة المخطوفين
lebanon 24
16/10/2025 17:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ تستنكر استهداف وليم نون بمزاعم مغرضة
lebanon 24
16/10/2025 17:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاستيطان وعضو المجلس المصغر أوريت ستروك: أشعر بالعار بسبب تطبيع الإفراج عن مخربين مقابل مخطوفين
lebanon 24
16/10/2025 17:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأهالي تشدد على ضرورة إشراك الهيئة الوطنية في مفاوضات المعتقلين والمفقودين
lebanon 24
16/10/2025 17:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء والوزراء

العماد جوزاف عون

مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء

جوزاف عون

الجمهوري

الكشف عن

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:31 | 2025-10-16
09:16 | 2025-10-16
09:10 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24