لبنان

برو: على الدولة أن تعالج القضايا المعيشية الأساسية

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:47
افتتح حزب الله – القطاع الأول في بيروت، معرض المونة البلدية والأشغال الحرفية تحت عنوان "التين والزيتون"، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، وذلك في مجمع الإمام الرضا بحي الجامعة، بحضور عدد من العلماء والشخصيات والفاعليات، إلى جانب جمع من الأهالي.
وفي كلمة له، أشار برو إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، مؤكداً أن أولوية الدولة يجب أن تكون معالجة القضايا المعيشية الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإعادة أموال المودعين ومعالجة النفايات وتطوير المستشفيات والمدارس الرسمية، بعيداً عن ما يثيره الإعلام الإسرائيلي أو المسؤولون في الكيان الصهيوني.

وأوضح أن المجتمع اللبناني بحاجة إلى التحول إلى مجتمع منتج ومعتمد على الذات، مشدداً على أن الأولويات الحياتية للمواطنين هي الأساس في تحديد جدول أعمال الدولة.
