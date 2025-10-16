برو: على الدولة أن تعالج القضايا المعيشية الأساسية

Advertisement

افتتح – القطاع الأول في ، معرض المونة البلدية والأشغال الحرفية تحت عنوان "التين والزيتون"، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، وذلك في مجمع الإمام الرضا بحي الجامعة، بحضور عدد من العلماء والشخصيات والفاعليات، إلى جانب جمع من الأهالي.وفي كلمة له، أشار برو إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها ، مؤكداً أن أولوية الدولة يجب أن تكون معالجة المعيشية الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإعادة أموال المودعين ومعالجة النفايات وتطوير المستشفيات والمدارس الرسمية، بعيداً عن ما يثيره الإعلام أو المسؤولون في .وأوضح أن بحاجة إلى التحول إلى مجتمع منتج ومعتمد على الذات، مشدداً على أن الأولويات الحياتية للمواطنين هي الأساس في تحديد جدول أعمال الدولة.