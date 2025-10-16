Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه وزير العدل مع السفير القطري

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1430195-638962232485967245.png
Doc-P-1430195-638962232485967245.png photos 0
بحث وزير العدل عادل نصارخلال استقباله السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن الثاني، في مكتبه في الوزارة، في الاوضاع العامة في البلاد وفي المبادرات التي تسعى الحكومة إلى انجازها، وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بما فيه المجال القانوني والقضائي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24