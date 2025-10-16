هذا ما بحثه وزير العدل مع السفير القطري

بحث وزير العدل عادل نصارخلال استقباله السفير في الشيخ الثاني، في مكتبه في الوزارة، في الاوضاع العامة في البلاد وفي المبادرات التي تسعى الحكومة إلى انجازها، وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بما فيه المجال القانوني والقضائي.

Advertisement