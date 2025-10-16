Advertisement

لبنان

في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها

Lebanon 24
16-10-2025 | 08:33
Doc-P-1430208-638962260833173849.jpg
Doc-P-1430208-638962260833173849.jpg photos 0
أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين المتقاعدين والمدنيين في بيان، عن عقد اجتماع نقابي حضره ممثلون عن مختلف روابط القطاع العام، حيث تم التطرق إلى القضايا الحيوية التي تؤثر على هذا القطاع، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانخفاض قيمة الرواتب والأجور إلى نحو 20% من قيمتها عام 2019.
كما ناقش المجتمعون رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة، و التجاهل المستمر لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وعدم تنفيذ الوعود المقطوعة لهم.

ووفق البيان، فقد قرر المجتمعون التوقف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الإبتدائية والمهن الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، مع دعوة وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي في مبنى المدرسة الفندقية – الدكوانة الساعة 11 صباحًا، كما تمت دعوة الموظفين وأعضاء الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين للمشاركة في التحرك.
