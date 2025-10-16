Advertisement

لبنان

اعتبارًا من الغد ولمدّة 3 أيام.. هذا ما ستشهده الأوزاعي

Lebanon 24
16-10-2025 | 08:44
صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 14،00 من تواريخ 17 و18 و19-10-2025 بأعمال برش وتعبيد وتأهيل على الطّريق الممتدّ من أنفاق الأوزاعي حتّى دوّار السّمكة في الأوزاعي، ذهابًا وإيابًا
علمًا أنّه سيتمّ منع المرور على مسرب واحد من الطريق

لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام
