اعتبارًا من الغد ولمدّة 3 أيام.. هذا ما ستشهده الأوزاعي

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 14،00 من تواريخ 17 و18 و19-10-2025 بأعمال برش وتعبيد وتأهيل على الطّريق الممتدّ من أنفاق حتّى دوّار السّمكة في الأوزاعي، ذهابًا وإيابًاعلمًا أنّه سيتمّ منع المرور على مسرب واحد من الطريقلذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام