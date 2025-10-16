غضب في المدارس الخاصة.. هل ستبدأ الإضرابات؟

Advertisement

واكد المصدر، انه بالتوازي مع عودة أقساط المدارس الخاصة هذا العام إلى مستويات ما قبل 2019، فإنّ معاشات الاساتذة لا تزال كما هي داخل هذه المدارس، من دون أي تقدم يذكر، رغم الوعود التي تلقوها، قبل أن يتراجعوا عن قرار تقديم استقالاتهم من المدارس.ويشير المصدر، إلى أنّ الأمور قد تذهب نحو التصعيد أكثر، إذ إنّ صناديق المدارس ضخت بداخلها كمية كبيرة من الاموال، مع الزيادات الأخيرة، من دون أن تعمد الادارات إلى إجراء أي تغيير يُذكر في الرواتب، خاصة وأنّ الإدارات كانت قد بررت الزيادات لناحية عدم قدرتها على تحمل أعباء المصاريف، من ضمنها معاشات الاساتذة.