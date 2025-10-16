Advertisement

لبنان

غضب في المدارس الخاصة.. هل ستبدأ الإضرابات؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-10-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1430213-638962271714907672.png
Doc-P-1430213-638962271714907672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد مصدر تربوي أن عددًا كبيرا من الاساتذة في المدارس الخاصة قد يتجهون إلى إعلان توقفهم عن التعليم في حال لم يحصلوا على حقوقهم التي وُعدوا بها.

واكد المصدر، انه بالتوازي مع عودة أقساط المدارس الخاصة هذا العام إلى مستويات ما قبل 2019، فإنّ معاشات الاساتذة لا تزال كما هي داخل هذه المدارس، من دون أي تقدم يذكر، رغم الوعود التي تلقوها، قبل أن يتراجعوا عن قرار تقديم استقالاتهم من المدارس.
Advertisement

ويشير المصدر، إلى أنّ الأمور قد تذهب نحو التصعيد أكثر، إذ إنّ صناديق المدارس ضخت  بداخلها كمية كبيرة من الاموال، مع الزيادات الأخيرة، من دون أن تعمد الادارات إلى إجراء أي تغيير يُذكر في الرواتب، خاصة وأنّ الإدارات كانت قد بررت الزيادات لناحية عدم قدرتها على تحمل أعباء المصاريف، من ضمنها معاشات الاساتذة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هل التعليم 4 أيّام في الأسبوع يطبّق في المدارس الخاصة أيضا؟
lebanon 24
16/10/2025 19:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي بحثت تطوير التعليم مع سويسرا واتحاد المدارس الخاصة
lebanon 24
16/10/2025 19:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: أقساط المدارس والجامعات الخاصة تعيد مفهوم طبقية التعليم
lebanon 24
16/10/2025 19:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: المدارس الخاصة ترهق الأهالي والأقساط تحتاج رقابة
lebanon 24
16/10/2025 19:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بيرة

بيرا

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24