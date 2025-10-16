تنسيق خدمات الكهرباء والمياه في غربي بعلبك استعداداً لفصل الشتاء

Advertisement

عقد لقاء في قاعة اتحاد بلديات غربي خصّص لتنسيق أعمال الكهرباء والمياه قبل فصل الشتاء، بحضور رؤساء اتحادات وبلديات ومسؤولي المؤسسات المعنية، حيث جرى البحث في صيانة البنى التحتية وتركيب منظومة طاقة شمسية لبئر وتأمين أرض لبئر جديد لتلبية حاجات المنطقة.وتمّ التأكيد على تعزيز التعاون بين البلديات ومؤسسات الدولة لضمان استمرارية الخدمات ومتابعة ضبط المخالفات على شبكات المياه، مع التشديد على أن أهالي المنطقة الذين قدّموا التضحيات في سبيل الوطن "يستحقون أفضل الخدمات والرعاية". (الوكالة الوطنية للإعلام)