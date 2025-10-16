Advertisement

لبنان

تنسيق خدمات الكهرباء والمياه في غربي بعلبك استعداداً لفصل الشتاء

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1430215-638962276846232838.png
Doc-P-1430215-638962276846232838.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد لقاء في قاعة اتحاد بلديات غربي بعلبك خصّص لتنسيق أعمال الكهرباء والمياه قبل فصل الشتاء، بحضور رؤساء اتحادات وبلديات ومسؤولي المؤسسات المعنية، حيث جرى البحث في صيانة البنى التحتية وتركيب منظومة طاقة شمسية لبئر شمسطار وتأمين أرض لبئر جديد لتلبية حاجات المنطقة.
Advertisement

 وتمّ التأكيد على تعزيز التعاون بين البلديات ومؤسسات الدولة لضمان استمرارية الخدمات ومتابعة ضبط المخالفات على شبكات المياه، مع التشديد على أن أهالي المنطقة الذين قدّموا التضحيات في سبيل الوطن "يستحقون أفضل الخدمات والرعاية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
الشرع: الخدمات بدأت تتحسن تدريجيا من توفير الكهرباء والماء والخدمات الطبية
lebanon 24
16/10/2025 19:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني تابع مع الفرق الفنية الاستعدادات لموسم الشتاء
lebanon 24
16/10/2025 19:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
برو: من يحكم اليوم فليقدم الكهرباء والمياه بدل اتهام المقاومة
lebanon 24
16/10/2025 19:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: مشكلة المياه أكبر بكثير من الكهرباء
lebanon 24
16/10/2025 19:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

مؤسسات الدولة

شمسطار

ون بين

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24