لبنان

قداس في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشاعر شوقي أبي شقرا

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:08
دعت عائلة الصحافي والشاعر شوقي أبي شقرا إلى لقاء روحي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، حيث يُقام قداس لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 18 تشرين الأول الجاري في كنيسة مار يوسفالحكمة في الأشرفية.
وتتقبل العائلة التعازي في صالون الكنيسة قبل القداس بدءاً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الخامسة بعد الظهر.
 
يُذكر أن صلاة الوداع في بيروت كانت قد تعذّرت العام الماضي بسبب حرب إسرائيل على لبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الأشرفية

مار يوسف

إسرائيل

الكنيست

بيروت

