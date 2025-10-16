قداس في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشاعر شوقي أبي شقرا

دعت عائلة الصحافي والشاعر أبي شقرا إلى لقاء روحي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، حيث يُقام قداس لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 18 تشرين الأول الجاري في – في .

وتتقبل العائلة التعازي في صالون الكنيسة قبل القداس بدءاً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الخامسة بعد الظهر.

يُذكر أن صلاة الوداع في كانت قد تعذّرت العام الماضي بسبب حرب على . (الوكالة الوطنية للإعلام)