Advertisement

لبنان

ماغرو زار نداف.. وبحث في مشاريع مستقبلية تتعلق بتلفزيون لبنان

Lebanon 24
16-10-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1430228-638962295696569574.png
Doc-P-1430228-638962295696569574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة أليسار نداف في مكتبها بتلة الخياط، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتلفزيون والمشاريع المستقبلية.
Advertisement

ورافق السفير الفرنسي في الزيارة كل من مديرة المعهد الفرنسي في لبنان سابين سكورتينو، المستشار الإعلامي مروان الطيبي، الملحقة الثقافية ماريون اينار، والملحقة الإعلامية نور عقل.
مواضيع ذات صلة
زار "تلفزبون لبنان".. المكاري ناقش مع نداف مشاريع تطوير المحطة
lebanon 24
16/10/2025 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نداف هنّأت نقابة العاملين المنتخبة في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
16/10/2025 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام يسلم نداف غدا مسؤولياتها رسميا في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
16/10/2025 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
16/10/2025 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشار الإعلامي

المعهد الفرنسي

السفير الفرنسي

هيرفيه ماغرو

تلة الخياط

المستقبل

هيرفيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24