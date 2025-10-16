Advertisement

لبنان

مطر: العنصرية ليست حلاً والجهل لا يصنع دولة

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:55
 كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس":"نُؤيّد بشكلٍ كامل قرار تسجيل التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية لعام واحد، فهو قرار إنساني ووطني ومسؤول، أصدره مجلس الوزراء بالإجماع، بناءً على اقتراح وزيرة التربية، وبعد مناقشته ضمن لجنة مختصّة بأوضاع الإخوة السوريين".
وأضاف: "ومن يهاجم هذا القرار أو معالي وزيرة التربية، إنما يهاجم حقّ الأطفال في التعلّم، ويُبرّر أن يبقوا في الشوارع بدل المدارس.العنصرية ليست حلًّا، والجهل لا يصنع دولة. لبنان كان وسيبقى بلد الإنسان قبل أيّ اعتبارٍ آخر".
