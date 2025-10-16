مطر: العنصرية ليست حلاً والجهل لا يصنع دولة

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس":"نُؤيّد بشكلٍ كامل قرار تسجيل التلامذة السوريين في المدارس لعام واحد، فهو قرار إنساني ووطني ومسؤول، أصدره بالإجماع، بناءً على اقتراح وزيرة التربية، وبعد مناقشته ضمن لجنة مختصّة بأوضاع الإخوة السوريين".

وأضاف: "ومن يهاجم هذا القرار أو معالي وزيرة التربية، إنما يهاجم حقّ الأطفال في التعلّم، ويُبرّر أن يبقوا في الشوارع بدل المدارس.العنصرية ليست حلًّا، والجهل لا يصنع دولة. كان وسيبقى بلد الإنسان قبل أيّ اعتبارٍ آخر".