24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-10-2025
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق
اللبنانية
إقبالًا كثيفًا من المستهلكين على شرائها، حتى أصبح الطلب يقاس بالكيلو بدل الأونصة التي تخطت أسعارها حاجز الـ 50 دولارًا للمرّة الأولى منذ عام 1980.
Advertisement
و بحسب ما أفاد أحد أصحاب المتاجر المختصّة بالمجوهرات والمعادن الثمينة، فقد كان "سعر الكيلو من الفضة
السويسرية
يتراوح سابقًا بين 1000 و1200 دولار، لكن مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض وصل السعر في السوق إلى 1800–1900 دولار. ومع تأخر وصول الشحنات، اضطر بعض التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث وصل سعر الكيلو إلى 2300–2400 دولار".
ويشير مراقبون إلى أن الفضة باتت اليوم تحتل مكانة استثنائية، تتقدم على
الذهب
في لفت الأنظار، كونها أصبحت الخيار المفضل للمستهلكين الباحثين عن مخزون آمن واستثمار سريع في ظل التقلبات الاقتصادية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
16/10/2025 19:39:13
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها
Lebanon 24
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها
16/10/2025 19:39:13
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!
Lebanon 24
الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!
16/10/2025 19:39:13
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية
Lebanon 24
الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية
16/10/2025 19:39:13
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
السويسرية
اللبنانية
المعادن
الذهب
هرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهدوا بالصور حجم الأضرار التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة على بلدة بنعفول
Lebanon 24
شاهدوا بالصور حجم الأضرار التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة على بلدة بنعفول
12:24 | 2025-10-16
16/10/2025 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مهم من بلدية عيترون.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان مهم من بلدية عيترون.. هذا ما جاء فيه
12:18 | 2025-10-16
16/10/2025 12:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: حريصون على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية واحترام سيادة الدولة
Lebanon 24
سلام: حريصون على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية واحترام سيادة الدولة
12:04 | 2025-10-16
16/10/2025 12:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
Lebanon 24
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
12:00 | 2025-10-16
16/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
Lebanon 24
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
11:44 | 2025-10-16
16/10/2025 11:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:24 | 2025-10-16
شاهدوا بالصور حجم الأضرار التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة على بلدة بنعفول
12:18 | 2025-10-16
بيان مهم من بلدية عيترون.. هذا ما جاء فيه
12:04 | 2025-10-16
سلام: حريصون على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية واحترام سيادة الدولة
12:00 | 2025-10-16
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
11:44 | 2025-10-16
هاني: الزراعة ليست فقط غذاءً بل محور للموارد والطاقة
11:43 | 2025-10-16
بعد الغارات على منطقتي البقاع والجنوب... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 19:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24