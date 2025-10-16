من الأونصة إلى الكيلو: الطلب على الفضة يزداد في لبنان

بعد ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق إقبالًا كثيفًا من المستهلكين على شرائها، حتى أصبح الطلب يقاس بالكيلو بدل الأونصة التي تخطت أسعارها حاجز الـ 50 دولارًا للمرّة الأولى منذ عام 1980.

و بحسب ما أفاد أحد أصحاب المتاجر المختصّة بالمجوهرات والمعادن الثمينة، فقد كان "سعر الكيلو من الفضة يتراوح سابقًا بين 1000 و1200 دولار، لكن مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض وصل السعر في السوق إلى 1800–1900 دولار. ومع تأخر وصول الشحنات، اضطر بعض التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث وصل سعر الكيلو إلى 2300–2400 دولار".

ويشير مراقبون إلى أن الفضة باتت اليوم تحتل مكانة استثنائية، تتقدم على في لفت الأنظار، كونها أصبحت الخيار المفضل للمستهلكين الباحثين عن مخزون آمن واستثمار سريع في ظل التقلبات الاقتصادية.