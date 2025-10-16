24
في طرابلس.. مداهمة للجيش وتوقيف مطلوب
Lebanon 24
16-10-2025
10:17
نفّذت دورية مشتركة من الجيش ومديرية المخابرات مداهمة في محلة
البحصاص
-
طرابلس
، حيث تم توقيف أحد المطلوبين، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وقد جرى اقتياده إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه بإشراف
القضاء
المختص.
لبنان
