Advertisement

لبنان

في طرابلس.. مداهمة للجيش وتوقيف مطلوب

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1430240-638962319297957945.webp
Doc-P-1430240-638962319297957945.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت دورية مشتركة من الجيش ومديرية المخابرات مداهمة في محلة البحصاص - طرابلس، حيث تم توقيف أحد المطلوبين، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وقد جرى اقتياده إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
مداهمة للجيش في بعلبك.. وتوقيف مطلوب كبير
lebanon 24
16/10/2025 19:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في عدّة مناطق… الجيش يداهم ويوقف مطلوبين خطيرين
lebanon 24
16/10/2025 19:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة للجيش ومقتل مطلوب.. هذا ما حصل فجرا في عكار
lebanon 24
16/10/2025 19:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس
lebanon 24
16/10/2025 19:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مديرية ال

القضاء ا

البحصاص

لبنان24

طرابلس

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24