لبنان

بالصور.. حريق بالقرب من دار للعجزة في طرابلس

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:19
أخمدت فرق الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس حريقا، اندلع في مولّد كهرباء بالقرب من دار العجزة في منطقة أبي سمراء – طرابلس.
وقد تمكنت العناصر من السيطرة على النيران ومنع تمددها إلى المحيط، فيما تولّى جهاز الطوارئ والإغاثة إسعاف أربع حالات اختناق ميدانياً، وفق ما أفادن به مندوبة "لبنان24".
