لبنان

وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:14
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفدًا من منظمة الصحة العالمية ضم ممثل مكتب المنظمة في لبنان الدكتور عبدي ناصر أبو بكر، والمسؤولة التقنية لتعزيز الصحة رشا حمزة، ومسؤولة الإعلام هالة حبيب.
وجرى خلال اللقاء التشاور والتنسيق حول مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في الفترة المقبلة.

ورحب الدكتور أبو بكر بالدعوة وأبدى استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة، فيما تم استعراض مهام الوزارة وبرامجها وأنشطتها المرتقبة، لا سيما في المجال الشبابي.

وتخلل اللقاء مناقشة المشاريع المشتركة الممكن تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، حيث عبّر الوفد عن ترحيبه واستعداده لدعم تنفيذ هذه المبادرات.
