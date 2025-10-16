وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفدًا من ضم ممثل في الدكتور عبدي ، والمسؤولة التقنية لتعزيز الصحة رشا حمزة، ومسؤولة الإعلام هالة حبيب.

وجرى خلال اللقاء التشاور والتنسيق حول مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في الفترة المقبلة.



ورحب الدكتور بالدعوة وأبدى استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة، فيما تم استعراض مهام الوزارة وبرامجها وأنشطتها المرتقبة، لا سيما في المجال الشبابي.



وتخلل اللقاء مناقشة المشاريع المشتركة الممكن تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، حيث عبّر الوفد عن ترحيبه واستعداده لدعم تنفيذ هذه المبادرات.