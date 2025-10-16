Advertisement

لبنان

لقاء بين قائد الجيش وريزا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:34
إستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان Imran Riza، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
منسق الشؤون الإنسانية

الشؤون الإنسانية

المنسق المقيم

رودولف هيكل

حسن عبدالله

قائد الجيش

الشيخ حسن

جبل عامل

