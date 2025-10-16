شيخ العقل التقى ابو فاعور واتصل بالراعي

Advertisement

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في ، عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى البحث في عدد من العامة المطروحة على الساحة الوطنية.كما أجرى الشيخ أبي المنى اتصالًا بالبطريرك ، في موازاة لقاء الأخير بموفدي شيخ العقل المكلفين بمتابعة "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في الجبل"، حيث تم التأكيد على أهمية رعاية تلك الشراكة ومواصلة العمل لتكريسها نموذجًا للتعاون الإنمائي بين أبناء الجبل.