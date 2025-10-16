Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى ابو فاعور واتصل بالراعي

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1430254-638962333723666075.png
Doc-P-1430254-638962333723666075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى البحث في عدد من القضايا العامة المطروحة على الساحة الوطنية.
Advertisement

كما أجرى الشيخ أبي المنى اتصالًا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في موازاة لقاء الأخير بموفدي شيخ العقل المكلفين بمتابعة "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في الجبل"، حيث تم التأكيد على أهمية رعاية تلك الشراكة ومواصلة العمل لتكريسها نموذجًا للتعاون الإنمائي بين أبناء الجبل.
 
من جهة ثانية، أوفد الشيخ أبي المنى القاضي الشيخ غاندي مكارم ومدير مشيخة العقل ريان حسن، لزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان، في إطار العلاقات المشتركة والبحث بمسائل روحية ووطنية، والتشاور حول بعض المواضيع. ‎ 

مواضيع ذات صلة
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
lebanon 24
16/10/2025 19:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى الحبتور: نعوّل على المخلصين للنهوض بوطننا
lebanon 24
16/10/2025 19:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى وفوداً
lebanon 24
16/10/2025 19:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى وفدا من "حزب الله"
lebanon 24
16/10/2025 19:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الديمقراطي

بشارة بطرس

الماروني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24