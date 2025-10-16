مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس–الكسليك

نصّبت جامعة الروح القدس–الكسليك الأب البروفسور مكرزل رئيسًا سابع عشر للجامعة خلال احتفال رسمي منح خلاله الميدالية الرئاسية، مع تكريم الرؤساء السابقين.

وأكّد مكرزل في كلمته استمرار رسالة الجامعة بين التراث والابتكار، مذكّرًا بدورها خلال الحرب وبتثبيت التعليم رغم الأزمات، وبقرارها إبقاء الأقساط بالليرة طوال فترة الانهيار.



وأشار إلى تقدّم الجامعة في التصنيفات البحثية وشراكاتها مع القطاعين الأكاديمي والخاص، وإلى مسار الاعتماد النهائي من NECHE، فضلًا عن مبادرات مثل Acher Center وبرنامج الشهادات العملية ضمن مسار كارلوس غصن.



ودعا إلى دور وطني فاعل للجامعة في الحوار حول مستقبل ، مؤكدًا انفتاح أبوابها على أي مبادرة تبني العيش المشترك وتخدم المصلحة العامة.

وتلا مرسوم التنصيب رئيس مجلس أمناء الجامعة د. بسام ديب، وأوضح أن المجلس، الذي أنشأه للرهبانية عام 2015، يتحمّل مسؤوليات استراتيجية وحوكمية في رعاية الرسالة التربوية للجامعة وضمان استدامتها، وأن من صميم مهامه اختيار وتنصيب .

وقال: "بهذا التنصيب، نؤكد استمرار رسالة الجامعة، ونسلّم قيادتها لقيادة جديدة تحمل قيمها وآمالها".