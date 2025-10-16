Advertisement

لبنان

مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس–الكسليك

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1430256-638962337153534489.png
Doc-P-1430256-638962337153534489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نصّبت جامعة الروح القدس–الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا سابع عشر للجامعة خلال احتفال رسمي منح خلاله الميدالية الرئاسية، مع تكريم الرؤساء السابقين. 
Advertisement

وأكّد مكرزل في كلمته استمرار رسالة الجامعة بين التراث والابتكار، مذكّرًا بدورها خلال الحرب وبتثبيت التعليم رغم الأزمات، وبقرارها إبقاء الأقساط بالليرة طوال فترة الانهيار.

وأشار إلى تقدّم الجامعة في التصنيفات البحثية وشراكاتها مع القطاعين الأكاديمي والخاص، وإلى مسار الاعتماد النهائي من NECHE، فضلًا عن مبادرات مثل Acher Center وبرنامج الشهادات العملية ضمن مسار كارلوس غصن. 

ودعا إلى دور وطني فاعل للجامعة في الحوار حول مستقبل لبنان، مؤكدًا انفتاح أبوابها على أي مبادرة تبني العيش المشترك وتخدم المصلحة العامة.
 
وتلا مرسوم التنصيب رئيس مجلس أمناء الجامعة د. بسام ديب، وأوضح أن المجلس، الذي أنشأه المجلس الأعلى للرهبانية اللبنانية المارونية عام 2015، يتحمّل مسؤوليات استراتيجية وحوكمية في رعاية الرسالة التربوية للجامعة وضمان استدامتها، وأن من صميم مهامه اختيار وتنصيب رئيس الجامعة.
وقال: "بهذا التنصيب، نؤكد استمرار رسالة الجامعة، ونسلّم قيادتها لقيادة جديدة تحمل قيمها وآمالها".
 
وأضفت جوقة الجامعة، بقيادة الأب البروفسور ميلاد طربيه، نفحة روحيّة وفنية على الاحتفال من خلال فقرات موسيقية، تنوّعت بين تراتيل سريانية عابقة بالروحانية، ومقطوعات موسيقية.

 
 
مواضيع ذات صلة
القوات اللبنانية تهنّئ الرئيس الجديد لجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
16/10/2025 19:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ80 عاماً من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
lebanon 24
16/10/2025 19:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بثمانين عامًا من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
lebanon 24
16/10/2025 19:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية في جامعة الروح القدس - الكسليك
lebanon 24
16/10/2025 19:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

المجلس الأعلى

رئيس الجامعة

المارونية

اللبنانية

الماروني

التربوي

روحاني

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24