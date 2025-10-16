Advertisement

لبنان

غارتان إسرائيليتان على بلدة شمسطار... ما الذي تمّ إستهدافه؟ (صور)

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:55
أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ العدوّ الاسرائيلي شنّ غارتين على بلدة شمسطار البقاعية.
وبحسب المعلومات، قصفت طائرات العدوّ منزلين في البلدة، سبق وأنّ تمّ إستهدافهما سابقاً.
 
 
إلى ذلك، نُقِلَ جريح إلى المستشفى.
 
 
إسرائيل

البقاعي

لبنان24

البقاع

بقاعية

لبنان

