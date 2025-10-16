غارتان إسرائيليتان على بلدة شمسطار... ما الذي تمّ إستهدافه؟ (صور)

أفادت مندوبة " " أنّ العدوّ الاسرائيلي شنّ غارتين على بلدة البقاعية.

وبحسب المعلومات، قصفت طائرات العدوّ منزلين في البلدة، سبق وأنّ تمّ إستهدافهما سابقاً.

إلى ذلك، نُقِلَ جريح إلى المستشفى.