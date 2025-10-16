Advertisement

لبنان

في بلدة العين.. توقيف امرأة مشتبه بها بقتل زوجها

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1430264-638962346693895309.jpg
Doc-P-1430264-638962346693895309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت بلدة العين جريمة، ذهب ضحيتها الشاب نور الباقي.
Advertisement
 
وحسب مندوبة "لبنان24"، أوقِفت زوجته بشبهة طعنه، وتُجرى التحقيقات معها بإشراف القضاء المختص.
 
وكشف الطبيب الشرعي على الجثة وتبيّن أن الوفاة ناجمة عن طعنة في الرقبة.
 
يُذكر أن باقي من عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
مواضيع ذات صلة
في بلدة العين.. وجد مقتولا داخل منزله
lebanon 24
16/10/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف المرأة التي قتلت زوجها في زغرتا
lebanon 24
16/10/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم
lebanon 24
16/10/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف إمرأة حاولت تهريب مخدرات في المطار... بماذا اعترفت خلال التحقيق معها؟
lebanon 24
16/10/2025 19:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

القضاء ا

لبنان24

القضاء

لبنان

الشرع

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-10-16
12:18 | 2025-10-16
12:04 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:44 | 2025-10-16
11:43 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24