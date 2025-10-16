في بلدة العين.. توقيف امرأة مشتبه بها بقتل زوجها

شهدت بلدة جريمة، ذهب ضحيتها الشاب نور الباقي.

وحسب مندوبة " "، أوقِفت زوجته بشبهة طعنه، وتُجرى التحقيقات معها بإشراف المختص.

وكشف الطبيب الشرعي على الجثة وتبيّن أن الوفاة ناجمة عن طعنة في الرقبة.

يُذكر أن باقي من عناصر في .