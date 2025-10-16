البزري: زيارة رئيس الحكومة إلى صيدا تحمل أبعادًا إنمائية ووطنية متعددة

Advertisement

اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن "زيارة نواف سلام إلى مدينة ، والتي رافقه فيها عدد من الوزراء المعنيين، اكتسبت أبعادًا سياسية وإنمائية وإجتماعية مُتعدّدة، نظرًا لطبيعتها الشاملة وتوقيتها الدقيق في المرحلة الراهنة وذلك لأسبابٍ عديدة:أولاً: تُعدّ هذه الزيارة من الزيارات القليلة التي يقوم بها رئيس حكومة بصفته الرسمية إلى المدينة برفقة وزراء معنيين بالملفات الخدماتية، وتهدف إلى الاطّلاع ميدانيًا على الواقع الإنمائي والبيئي والمعيشي لصيدا ومحيطها، وتحديد الأولويات التنموية التي تحتاجها المدينة ومنطقتها في هذه المرحلة.ثانيًا: جرى التنسيق لهذه الزيارة وتنظيمها بالتعاون مع نواب المدينة وإحاطة قواها السياسية والمجتمعية علماً بها، مما عكس ترحيبًا واسعًا من مختلف المكونات الصيداوية، وأبرز روح التلاقي التي تتميّز بها المدينة.ثالثًا: تأتي هذه الجولة كأول زيارة للرئيس سلام إلى الجنوب اللبناني بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب وإقرار بيانها الوزاري، مما يمنحها رمزية خاصة، إذ يطلّ الرئيس سلام على الجنوب من عاصمته صيدا، والتي شكّلت عبر التاريخ نموذجًا في الصمود والمقاومة واحتضان ، وكانت دائمًا محورًا أساسيًا في التنمية الجنوبية بمختلف أوجهها الإدارية والصحية والتربوية والخدماتية.رابعًا: جاءت هذه الزيارة في مرحلة ما بعد وقف العدوان على غزة، مما أضفى عليها بُعدًا إضافيًا يرتبط بموقع مدينة صيدا كعاصمة للشتات الفلسطيني. وتبرز أهميتها بشكل خاص في ظل التطورات الراهنة المتعلقة بواقع اللاجئين ، وما تشهده الساحة من جهود لبسط سيادة الدولة، وما يرافق ذلك من دعوات متجددة لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في .خامساً: تأكيد رئيس الوزراء على إهتمام الدولة ومسؤوليها بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات ".وختم: "وتُعتبر هذه الزيارة استثنائية في مضمونها ودلالاتها، لما تعكسه من اهتمام حكومي مباشر بمدينة صيدا ودورها الوطني والإنساني، ولما تحمله من رسالة واضحة تؤكد ضرورة استنهاض المدينة والجنوب عمومًا، وتفعيل حضور الدولة في رعاية شؤون المواطنين، سواء عبر خطط الإعمار أو تحسين الخدمات العامة، بما يعزّز وحدة اللبنانيين وتكاملهم في مواجهة التحديات الراهنة".