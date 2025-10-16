Advertisement

لبنان

كرامي: لإصلاح حقيقي يبني دولة قوية وعادلة

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:50
أكد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي دعمه لموقف رئيس الجمهورية الأخير، واصفًا إياه بـ"المسؤول والشجاع"، لأنه يهدف إلى تحصين لبنان وتجنيبه الانزلاق إلى أي مغامرات عسكرية قد تجر البلاد إلى أزمات جديدة.
وشدد على أن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الأمثل لحماية لبنان، لا المواجهات العبثية، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة القرار الوطني ومنع أي جهة خارجية من استدراج لبنان إلى صراعات إقليمية.

وخلال لقائه وفدًا من رؤساء اتحادات بلديات عكار في جامعة المدينة في طرابلس، شدد كرامي على أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح مالي واقتصادي حقيقي، منتقدًا تقاعس الحكومة وافتقارها إلى الجدية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خصوصًا بعد موقف صندوق النقد الدولي الذي أكد غياب أي تقدم فعلي.

ولفت إلى أن البلديات تشكّل حجر الأساس في الإنماء المحلي، لكنها عاجزة عن أداء دورها من دون توفير الموارد الكافية. كما تطرّق إلى مشروع مطار رينه معوض في القليعات، كاشفًا أن الجهود المشتركة مع نواب ووجهاء الشمال أعادت الملف إلى المسار الصحيح، معربًا عن أمله في صدور دفتر الشروط قبل نهاية العام تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

وفي كلمته أمام الوفد، أكّد كرامي على وحدة الشمال وعمق العلاقة بين طرابلس وعكار، قائلاً: "ما يصيبكم يصيبنا، وما يصيبنا يصيبكم"، معتبرًا أن تحويل عكار إلى محافظة خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى سياسات إنمائية عادلة وشاملة.

كما شدد على أن بيت الكرامة سيبقى مفتوحًا لكل مبادرة تخدم طرابلس والشمال، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن حقوق المواطنين وودائعهم، ورفض تحميل الخسائر للناس، داعيًا إلى إصلاح حقيقي يبني دولة قوية وعادلة تحمي مواطنيها وتضمن لهم حياة كريمة.
