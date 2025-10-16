Advertisement

لبنان

هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:09
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، قائد القوات الدفاعية الإيرلندية اللواء روسا مولكاهي، على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.
 وقد وضع الجنرال مولكاهي إكليلا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.
