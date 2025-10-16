هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين

Advertisement

استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، قائد القوات الدفاعية الإيرلندية اللواء روسا مولكاهي، على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة، في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن الموقتة في لبنان – اليونيفيل.وقد وضع الجنرال مولكاهي إكليلا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة ، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.